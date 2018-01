漁人碼頭Kate Steinle命案 無證移民被告涉藏槍判監3年

By

【KTSF 江良慧報導】

兩年前漁人碼頭Kate Steinle命案,案中被告及無證移民Jose Ines Garcia Zarate,雖然謀殺罪不成立,但藏有槍械的重罪週五就被判入獄3年,不過在扣減他被扣留日子後,他將無需在加州服刑。

一個陪審團在去年11月裁定,Zarate於2015年在14號碼頭槍殺Kate Steinle,謀殺和誤殺罪名不成立,只有藏有槍械重罪罪成,他週五被判最高刑期入獄3年,但由於他已經被扣留接近3年,所以他無需再服刑,但就會被移送給聯邦執法人員。

由於較早前一個大陪審團決定起訴他身為重罪罪犯和身為非法移民藏有槍械彈藥的控罪,他將會在下星期在東灣奧克蘭(屋崙)的聯邦法庭提堂,有關控罪的最高刑罰是入獄10年。

在判刑前,被告律師申請整件案件撤銷 ,說陪審團收到不適當的指示,不過法官拒絕有關申請,並作出判刑。

