國際貨幣基金會調高今明兩年全球經濟增長預測

【KTSF 張麗月報導】

國際貨幣基金會(IMF) 調高今明兩年全球的經濟增長預測。

IMF發表報告指出,全球大部份地區的經濟,目前都出現增長,這種勢頭可能在今明兩年都得到支撐,從而抵銷美國英國和印度等國家經濟停滯。

IMF預測,全球的經濟增長GDP今年調高0.1個百分點,至3.6%,明年就提高到3.7%,主要是考慮到全球的貿易投資和消費信心都有改善。

至於中國歐元區、日本、歐洲新興市場和俄羅斯的GDP預測都向上調高。

美國的GDP就向下調低,但IMF說,長遠來說,美國的經濟增長會是溫和,主要因為生產力增長停滯以及人口分佈的改變等。

IMF又預測,中國未來5年的GDP將會持續增長,預測今年是6.8%,明年的GDP是6.5%。

展望未來,IMF提醒說,打亂全球經濟展望的因素,可能來自難以猜測的美國規管措施、貿易和金融政策,英國脫歐帶來的紛亂,以及全球央行加息太快等。

