國際貨幣基金會調高今年經濟預測 憂貿易保護主義抬頭

By

【KTSF 吳倩妤報導】

國際貨幣基金會（IMF）發表報告，調高今年全球的經濟預測。

IMF報告指出，受惠於經濟快速增長的勢頭，以及歐洲、日本和中國的製造業和貿易增長，上調今年全球經濟增長預測。

IMF主席拉加德說：”形勢正好轉，自去年中以來，有連串的經濟好消息，我們終於見到好勢頭，預計2016年會增長上升，甚至超過幾個月的預估，升至3.5%，而明年到3.6%。”

但IMF警告，貿易保護主義政策，恐怕會令全球經濟復甦停頓，亦可能催生貿易戰．

IMF在報告中亦提到，雖然發達國家及新興市場普遍經濟增強，但包括俄羅斯在內的石油及大宗商品出口國復甦仍然脆弱。

IMF報告指出，全球前景面臨的風險，亦可能來自美國的加息步伐快於預期，可能會造成美元急劇升值，令新興市場面對破壞性資本流出。

IMF對美國今年經濟增長預測維持2.3%不變，英國增長預測調高至2%，日本增長至1.2%，歐元區增長至1.7%，中國今年增長至6.6%，但明年會放緩至6.2%。

IMF指中國在降低產能過剩方面取得一定進展，預期中國會繼續出台政策支持措施，但IFM就警告，中國政策傾向維持相對較高的經濟增速，如果不減少依賴對信貸快速增長，中期經濟可能遭到破壞。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。