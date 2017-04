國際貨幣基金會調高今年經濟預測 憂貿易保護主義抬頭

By

【KTSF 吳倩妤報導】

國際貨幣基金會(IMF)發表報告,調高今年全球的經濟預測。

IMF報告指出,受惠於經濟快速增長的勢頭,以及歐洲、日本和中國的製造業和貿易增長,上調今年全球經濟增長預測。

IMF主席拉加德說:”形勢正好轉,自去年中以來,有連串的經濟好消息,我們終於見到好勢頭,預計2016年會增長上升,甚至超過幾個月的預估,升至3.5%,而明年到3.6%。”

但IMF警告,貿易保護主義政策,恐怕會令全球經濟復甦停頓,亦可能催生貿易戰.

IMF在報告中亦提到,雖然發達國家及新興市場普遍經濟增強,但包括俄羅斯在內的石油及大宗商品出口國復甦仍然脆弱。

IMF報告指出,全球前景面臨的風險,亦可能來自美國的加息步伐快於預期,可能會造成美元急劇升值,令新興市場面對破壞性資本流出。

IMF對美國今年經濟增長預測維持2.3%不變,英國增長預測調高至2%,日本增長至1.2%,歐元區增長至1.7%,中國今年增長至6.6%,但明年會放緩至6.2%。

IMF指中國在降低產能過剩方面取得一定進展,預期中國會繼續出台政策支持措施,但IFM就警告,中國政策傾向維持相對較高的經濟增速,如果不減少依賴對信貸快速增長,中期經濟可能遭到破壞。

