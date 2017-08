聖馬刁縣繳獲非法種植大麻 市值逾2千萬（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

加州司法部聯同灣區多個政府部門,近日破獲非法大麻種植場,逮捕4名嫌犯,並沒收市價超過兩千萬元的大麻。

加州司法部總檢察長辦公室,聯同聖馬刁縣毒品執法小組在內的多個部門,以及舊金山水利局等機構,在過去兩個月時間聯手調查破獲一個大型非法大麻種植場。

該種植場就位於中半島35號公路以西,靠近 Devil’s Canyon的保護區內 ,共計11,400株大麻,市價高達2,300萬元,並逮捕到4名拉美裔疑犯,年齡介於26-38歲之間。

其中兩人是中半島紅木城居民,另外兩人則來自墨西哥,目前4人都面對跟種植大麻,以及違反環境條例等罪名,被拘禁在紅木城的Maguire監獄。

警方表示,這次破獲的非法大麻種植在Mid-Peninsula Open Public Space 的保護區內,而且非常隱密,大麻高度在2至10英尺之間,而且使用精密的灌溉系統,以避免過度耗水。

