國慶日灣區警方拘捕多名非法燃放煙花人士

週三國慶日,灣區不少縣市政府舉行國慶煙花匯演,但也有不少民眾非法燃放煙花,灣區各地警方都有拘捕非法燃放煙花人士。

週三晚在南灣聖荷西市Communication Hill,不少人非法燃放煙花。

聖荷西市府鼓勵市民透過手機在市府網站舉報非法燃放煙花事件,目前已經收到700宗網上舉報,消防部門也開出多張500元的罰單,雖然當局致力打擊非法煙花,可是仍然有許多人不理會禁令。

在中半島San Bruno市,警方拘捕25人,涉嫌與非法煙花有關,並搜獲幾百磅非法煙花,市內的Lion’s Field更發生煙花導致的火警。

東灣方面,Newark一名28歲男子因為非法燃放煙花炸斷一隻手指。

奧克蘭市(屋崙)警方週四亦公佈,在過去24小時因非法煙花已經逮捕5人,並票控56人。

Pittsburg警方週三晚也接獲150宗煙花投訴,由於早前Concord市發生植被起火,Contra Costa縣的消防部門加強戒備。

