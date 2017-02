By

【i-CABLE】

廣西玉林一個單位非法做液化氣體充氣,發生爆炸。

閉路電視拍攝到爆炸的一刻,大門被爆開,屋內發生大火。男屋主由屋內跑出來,他的外套都被燒著,事後證實他並沒大礙。

消防員事發後到場,不斷向屋內射水,有兩名小孩被困在頂樓,他們都沒有受傷,由消防員將他們背下樓。

事發在星期六上午,廣西玉林市城北街道小平地村一間非法的液化氣體充氣工場,突然發生爆炸,消防指單是在一樓,就存放了42支氣樽。

消防又指這兒不少氣樽都已經報廢,但工場照樣使用,加上入氣的過程並無跟從安全守則,導致氣體泄漏,工場被查封。

