【KTSF 崔凱橋報導】

瑞典傢俬零售龍頭Ikea宣布收購初創公司TaskRabbit,預期下個月完成交易。

雙方沒有透露收購金額,有報導指Ikea在收購後,可能會利用TaskRabbit為Ikea的顧客提供傢俬裝嵌服務。

總部設在舊金山的TaskRabbit是一間初創公司,為用戶找尋個別的專業技工,提供不同的家居服務需要,例如安裝電視、搬運大型家俬等等,目前在全美39個城市及英國倫敦都有業務。

Ikea表示,在收購完成後,TaskRabbit將繼續獨立營運,最終還可能將服務擴展至全球。

