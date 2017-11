By

【KTSF 江良慧報導】

Ikea宜家傢俬宣布,再次召回Malm系列的抽屜櫃和梳妝台,原因是有至少8名幼童在這些抽屜櫃和梳妝台倒下時被壓死。

最新一宗幼童死亡於今年5月在加州發生,消費者產品安全委員會表示,Ikea至今收到有關Malm系列抽屜櫃和梳妝台出問題的報告多達186宗,超過90名兒童因此受傷。

Ikea這次召回的Malm系列產品在2002至2016年生產,包括有3至6個抽屜的抽屜櫃,以及部分非Malm型號的梳妝台。

Ikea強調,最安全是把這些抽屜櫃和梳妝台固定在牆,Ikea會免費提供固定工具,消費者也可以選擇全數退款。

