IKEA計劃Dublin市開店 有居民擔憂交通將大混亂

【KTSF 陳嘉琪報導】

連鎖家具零售商IKEA計劃在東灣Dublin市興建可能是灣區最大的商店,不過計劃遭受到不少當地居民的強烈反對。

IKEA計劃在580公路旁的Hacienda Drive一塊土地興建新店,這塊土地是屬於IKEA所擁有,位處於Dublin的市中心。

預計的新店面積會有34萬平方呎,比位於東灣Emeryville市及Palo Alto市的分店還要大。

IKEA週六在市內舉行簡介會,向市民更新計劃的詳情,包括是興建一個地底停車場,取消原定興建酒店的計劃,以便增加更多開放空間給市民使用,IKEA計劃其中的9.2萬平方呎將會用作零售空間。

不過反對計劃的人士指,就算IKEA更改部份的計劃,亦無辦法紓援交通擠塞的問題,他們認為IKEA開幕後,更可能吸引其他住在中谷城市的顧客過來購物,交通會大混亂。

IKEA就回應指,他們做過很多相關的研究,去減低計劃對附近交通的影響,並指出,這間IKEA會於每日10時開門營業,相信前來購物的人流,不會影響上班市民的通勤情況,因為很多人10時已經到達辦公室。

同時,這個計劃會帶來幾百個職位空缺,以及為市府帶來數以百萬計算的稅收。

亦有Dubin的市民贊成計劃,他們表示不論是什麼,該塊空地都會發展,為什麼不接納好像IKEA一樣經過詳細計劃的項目呢?

Dublin市議會今年內會就IKEA的發展項目表決,另一個選項是將這個計劃放在選票上,讓選民表決。

