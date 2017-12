冰島旅遊巴車禍 十多名中國遊客死傷

【i-CABLE】

一輛載有40多名中國遊客的旅遊巴,在冰島南部衝出公路翻側,至少一死、11人重傷,這批遊客是在英國留學的學生。

事發時路面結冰,初步相信是前方的私家車突然減速,旅遊巴收掣不及失事。

失事的旅遊巴衝出路面,在斜坡翻側。警員封鎖現場,並在附近村落設立臨時急救站,安頓部分傷勢較輕的傷者。

事發在當地時間星期三上午11時左右,旅遊巴接載40多名在英國留學的中國留學生,沿環島一號公路駛至冰島東南部、著名景點埃爾德熔岩附近時,懷疑前方的私家車突然減速,旅遊巴收掣不及,撞到私家車後衝出路面,兩名乘客被困車底,其中一人當場死亡。

事發時路面結冰,當局派三架直升機送重傷傷者到200多公里外首都雷克雅未克的醫院,又緊急呼籲居民捐出O型血協助。中國駐冰島大使館啟動緊急應變程序,派人到醫院探望,協助傷者與家屬。

該批遊客原本計劃遊覽一星期,出事時是第四天行程。至於私家車的司機及乘客來自立陶宛,他們沒受傷。

