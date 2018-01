消息指ICE與灣區公司合作 追蹤全美車牌數據

By

【KTSF 江良慧報導】

有最新報導指出,移民及海關執法局(ICE)可能快將開始利用灣區一間公司的科技,追蹤全國各地的車牌,這次也是ICE首次可以利用有關的數據,打擊非法移民活動。

根據科技新聞網站The Verge報導,ICE與東灣Livermore市的Vigilant Solutions簽定合約,可以查看該公司多達上10億計的車牌記錄,知道個別車牌的車輛在過去5年所在位置,也可以找到任何與該車牌有關人士的地址。

此外,ICE更可以實時定位追蹤個別車牌,由於最近傳出ICE即將在北加州和舊金山大舉掃蕩非法移民,有關報導令關注民權以及移民權益的組織特別擔憂。

美國公民自由聯盟(ACLU)就猛烈評擊ICE查看車牌的做法,認為影響深遠,質疑是否為了要找尋無證移民,就容許政府創立一個系統,可以追蹤全國所有人。

針對有關疑慮,ICE就發表聲明,說有關資料只是用作支持調查的工具之一,又說ICE不會用有關資料來建立數據庫,也不會通過這合同,向任何公共或私人的全國資料庫收集或提供任何數據。

