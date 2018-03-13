舊金山ICE發言人辭職 不滿局方散播假消息

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【KTSF 江良慧報導】

聯邦移民及海關執法局（ICE）上月在灣區的非法移民掃蕩行動餘波未了，ICE在舊金山的發言人更為此辭職，說部門在此事上散播假消息。

自2015年起擔任ICE發言人的James Schwab表示，ICE在Keepsafe行動上沒有講真話，特朗普政府人員聲稱，奧克蘭市（屋崙）市長Libby Schaaff公開警告公眾，北加將有大規模非法移民掃蕩，幫助數以百計的人避過拘捕，Schwab在本週辭職，說上述聲明不真確。

這位前舊金山ICE分部發言人向CNN表示：”我承受不了這個負擔，在明知道資料是假時，還繼續擔任負責維持正直的部門代表。”

ICE表示，有關行動拘捕超過200人，但就說應該拘捕多800人，聯邦司法部長Jeff Sessions上星期在沙加緬度也表示，因為奧克蘭市長的警告，ICE人員現在要追緝800名危險罪犯：”這是我對Schaaf市長要說的話，你好大的膽子。”

但Schwab則表示，歸咎奧克蘭市長是誤導民眾，因為ICE的掃蕩行動從不會百分百拘捕所有人，而且，把所有800人定性為罪犯也錯誤。

奧克蘭市長Libby Schaaf就發表聲明說，稱讚Schwab在承受要說謊的巨大壓力時說出真相，說我們的民主有賴正直行事，和高度重視透明度的公務員。

不過Schwab也向CNN表示，他辭職不代表他認同Schaaf市長的預先警告，認為她此舉是判斷錯誤。

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