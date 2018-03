舊金山ICE發言人辭職 不滿局方散播假消息

By

聯邦移民及海關執法局(ICE)上月在灣區的非法移民掃蕩行動餘波未了,ICE在舊金山的發言人更為此辭職,說部門在此事上散播假消息。

自2015年起擔任ICE發言人的James Schwab表示,ICE在Keepsafe行動上沒有講真話,特朗普政府人員聲稱,奧克蘭市(屋崙)市長Libby Schaaff公開警告公眾,北加將有大規模非法移民掃蕩,幫助數以百計的人避過拘捕,Schwab在本週辭職,說上述聲明不真確。

這位前舊金山ICE分部發言人向CNN表示:”我承受不了這個負擔,在明知道資料是假時,還繼續擔任負責維持正直的部門代表。”

ICE表示,有關行動拘捕超過200人,但就說應該拘捕多800人,聯邦司法部長Jeff Sessions上星期在沙加緬度也表示,因為奧克蘭市長的警告,ICE人員現在要追緝800名危險罪犯:”這是我對Schaaf市長要說的話,你好大的膽子。”

但Schwab則表示,歸咎奧克蘭市長是誤導民眾,因為ICE的掃蕩行動從不會百分百拘捕所有人,而且,把所有800人定性為罪犯也錯誤。

奧克蘭市長Libby Schaaf就發表聲明說,稱讚Schwab在承受要說謊的巨大壓力時說出真相,說我們的民主有賴正直行事,和高度重視透明度的公務員。

不過Schwab也向CNN表示,他辭職不代表他認同Schaaf市長的預先警告,認為她此舉是判斷錯誤。

