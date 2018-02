By

【KTSF 吳宇斌報導】

聯邦移民執法局(ICE)週四宣佈,在週一至週三突擊檢查了北加州77家商業單位,要求店主提供員工在美國合法工作的證明文件。

代表加州第14區的國會議員Jackie Speier認為,ICE有意特別打擊加州。

Speier說:”我認為今次突擊行動,ICE目標是要特別打擊加州的公司,因為我們是民主黨州,我必須要這樣說,因為我們正在付出代價,同時總統也想用加州來警示其他州份。”

ICE從1月29至31日,突擊檢查了舊金山、聖荷西以及沙加緬度的77間商業單位,要求雇主在3日內提交員工在美國合法工作的證明文件。

當局在聲明中表示,本週採取的行動,反映了國土安全部加大執法力度,禁止企業僱傭非法勞工,在今次的突擊行動中,ICE暫無拘捕任何人。

