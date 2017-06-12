聯邦移民局在Monterey和Santa Cruz掃蕩無證移民

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【KTSF 陶璟樂報導】

美國移民海關執法局（ICE），上週在加州中部海岸城市，包括Monterey和 Santa Cruz等地展開掃蕩行動，逮捕多名無證人士。

移民海關執行署人員這星期在加州中部海岸地區實施抓捕行動，星期一就在國王城開始。



聯邦政府一開始就知會Masterson局長，Masterson說，ICE人員告訴他星期一早上有9名嫌疑人被帶走，這意味著他們在境內是不合法的，他們犯了罪，而且被宣判有罪。

抓捕行動在週三延伸到Soledad和Santa Cruz地區。



在Santa Cruz，克拉克警長表示，沒有人通知縣警局ICE為何會到來，以及其它細節。

克拉克強調，Santa Cruz是一個庇護城市，而他不希望ICE的出現讓社區感到不安。

他說，在縣警局辦事處，我們不會執行移民法，我們希望當罪案發生，而去調查的時候，民眾向我們提供資料之時，無須害怕會被審查居留身份。

但ICE態度堅決，他們更在Salinas和Watsonville採取行動。

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