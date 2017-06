聯邦移民局在Monterey和Santa Cruz掃蕩無證移民

By

【KTSF 陶璟樂報導】

美國移民海關執法局(ICE),上週在加州中部海岸城市,包括Monterey和 Santa Cruz等地展開掃蕩行動,逮捕多名無證人士。

移民海關執行署人員這星期在加州中部海岸地區實施抓捕行動,星期一就在國王城開始。



聯邦政府一開始就知會Masterson局長,Masterson說,ICE人員告訴他星期一早上有9名嫌疑人被帶走,這意味著他們在境內是不合法的,他們犯了罪,而且被宣判有罪。

抓捕行動在週三延伸到Soledad和Santa Cruz地區。



在Santa Cruz,克拉克警長表示,沒有人通知縣警局ICE為何會到來,以及其它細節。

克拉克強調,Santa Cruz是一個庇護城市,而他不希望ICE的出現讓社區感到不安。

他說,在縣警局辦事處,我們不會執行移民法,我們希望當罪案發生,而去調查的時候,民眾向我們提供資料之時,無須害怕會被審查居留身份。

但ICE態度堅決,他們更在Salinas和Watsonville採取行動。

