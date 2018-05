By

【KTSF】

移民及海關執法局(ICE)又出現人事變動,代理局長Thomas Homan週二宣布退休。

Thomas Homan原本擔任ICE的副局長,目前代理局長一職,他週二發表聲明宣布退休。

他對於結束34年聯邦公職苦甜參半,但現在希望將焦點放在家人身上。

Homan一直是特朗普政府移民政策強烈的捍衛者,去年他曾告訴國會,無證人士應該要感到害怕而引發抨擊。

他也主張更堅定的執法,並強烈批評庇護城市政策。

有消息指,他原本計畫在今年1月就退休,但由於時任國土安全部長John Kelly強力慰留,他才留任至今。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。