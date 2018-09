IBM被指年齡歧視 前員工提集體訴訟（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

科技企業IBM被指涉及年齡歧視,在近年解僱有資歷的員工,招聘年輕員工取替3名前僱員提出集體訴訟,企業發聲明發駁,指換血並非基於年齡,而是因為技術需求轉變。

科技業界瞬息萬變,專營硬件的IBM近年在企業規模和營利等範疇,表現都不及主打雲端和流動技術的後起之秀。

根據ProPublica的調查報導,估計IBM自2013年,在美國解僱以萬計的員工,當中六成即兩萬人,是年齡40歲以上的僱員。

3名前僱員提出集體訴訟,代表律師週一入稟曼克頓聯邦法院,指IBM涉及年齡歧視,3人在6月被辭退,分別來自加州、北卡羅萊納州和喬治亞州,被炒前已服務公司分別15、33和34年。

除引用報告,入稟狀還引用IBM聘用的顧問公司在2006年發的文件,當中形容嬰兒潮一代是銀髮老頭,而後繼一代普遍來說更具創意,也更接受到新科技。

法庭文件又質疑,IBM意圖掩飾涉嫌歧視行為,指被解僱員工過往可查閱同部門同時被解僱人士的職位和年齡,但2014年以後,就再沒發放有關資料。

IBM發聲明否認涉及歧視,指自2010年以來,員工有來有去,原因是新時代需要的技術已變,跟年齡無關。

