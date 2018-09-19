IBM被指年齡歧視 前員工提集體訴訟（視頻）

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【KTSF 游瑋珊報導】

科技企業IBM被指涉及年齡歧視，在近年解僱有資歷的員工，招聘年輕員工取替3名前僱員提出集體訴訟，企業發聲明發駁，指換血並非基於年齡，而是因為技術需求轉變。

科技業界瞬息萬變，專營硬件的IBM近年在企業規模和營利等範疇，表現都不及主打雲端和流動技術的後起之秀。

根據ProPublica的調查報導，估計IBM自2013年，在美國解僱以萬計的員工，當中六成即兩萬人，是年齡40歲以上的僱員。

3名前僱員提出集體訴訟，代表律師週一入稟曼克頓聯邦法院，指IBM涉及年齡歧視，3人在6月被辭退，分別來自加州、北卡羅萊納州和喬治亞州，被炒前已服務公司分別15、33和34年。

除引用報告，入稟狀還引用IBM聘用的顧問公司在2006年發的文件，當中形容嬰兒潮一代是銀髮老頭，而後繼一代普遍來說更具創意，也更接受到新科技。

法庭文件又質疑，IBM意圖掩飾涉嫌歧視行為，指被解僱員工過往可查閱同部門同時被解僱人士的職位和年齡，但2014年以後，就再沒發放有關資料。

IBM發聲明否認涉及歧視，指自2010年以來，員工有來有去，原因是新時代需要的技術已變，跟年齡無關。

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