【KTSF 崔凱橋報導】

東灣880號公路週三一輛大貨車翻側,車上的有害酸性物質漏出,當局用十多個小時清理現場。

阿拉米達縣消防局發言人表示,週三大約上午11時半左右,貨車在東灣San Leandro市880公路北行線接238號公路的連接處翻側,貨車上大約500加侖的酸性物質從塑膠容器漏出。

直至週四清晨大約兩點半,清理工作才完畢,之前受阻的行車線重開。

事件中,貨車司機受輕傷。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。