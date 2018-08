By

美國最新報告指,去年颶風”瑪麗亞”吹襲波多黎各,導致近3,000人死亡。

美國喬治華盛頓大學公共健康學院發表最新獨立調查報告,指颶風”瑪麗亞”去年9月吹襲美國海外屬地波多黎各,風災後半年與”瑪麗亞”有關的死亡人數是2,975人,比波多黎各官方公布的多46倍。

波多黎各總督承認處理風災時犯錯,沒有想過當地通訊、電力會全部中斷,當局事後已改善通訊和分發醫療和食物網絡。

