颶風禍及美國職位增長 連升7年後首降

【KTSF 張麗月報導】

9月份的就業數據顯示,兩股風災對整體經濟有造成影響。

勞工部數據顯示,9月份減少職位數目約共3.3萬份,也是就業增長連升83個月,即是連升7年之後,首次出現下跌,反映出兩股強烈颶風Harvey和Irma吹襲佛羅里達州和德克薩斯州時,對經濟造成的衝擊。

風災令當地的商業,包括餐館等飲食業一度關門,而招聘也要押後。

雖然職位大幅減少,但全國失業率就下降至4.2%,是6年來低位。

工人平均時薪就明顯上升,比一年前同期上漲2.9%。

有投資專家表示,目前很難預測,聯儲局在12月是否會再加息,市場推測明年最少會加息兩次,並預期今次的薪金增長可以推高通脹,同時預測失業率也會繼續下跌。

根據消費者和小商業的調查顯示,失業率可能跌至4%左右。

