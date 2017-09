By

【KTSF】

颶風Maria週一升為5級,登陸加勒比海的多米尼克,目前已減弱為4級颶風,當局指颶風造成巨大破壞。

Maria吹襲當地時,中心風力達每小時160英哩,多米尼克沿岸捲起白頭浪,有船隻擱淺,當地學校停課,政府停止辦公。

多米尼克總理形容,當地遭受前所未有的破壞,對外的海空交通可能要中斷一段時間,總理官邸屋頂被大風吹走,屋內水浸,他一度被困,由救援人員救出。

颶風Maria目前威力仍然強勁,預料週三吹襲波多黎各。

