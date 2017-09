By

4級颶風Maria吹襲加勒比海,目前已造成至少9人死亡,在多明尼加造成嚴重損毀,颶風Maria週三早上在橫掃美屬維珍群島後,登陸波多黎各,氣象局預計颶風將為當地帶來災難性損毀。

颶風登陸波多黎各時,時速達到155英哩,波多黎各當局表示,Maria可能是80年來吹襲當地最強的颶風,預測可能掀起近3米高大浪及有暴雨,警告居民必須撤離,否則有生命危險。

國家氣象局預測,颶風會為當地帶來7至11呎的風暴潮,以及比正常水平超出11呎的巨浪。

