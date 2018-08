颶風Lane減弱至一級 豪雨為夏威夷帶來災難性水浸

By

【KTSF 江良慧報導】

繼續逼近夏威夷的颶風Lane,週五再減弱為一級颶風,不過,仍然為當地帶來連場大雨,引發災難性水浸,另外,受到颶風影響,聯合航空取消週五所有往返大島Kahului機場的航班,部分往返Maui和Oahu的航班也受影響。

雖然已經減弱為一級颶風,但颶風Lane仍然為夏威夷帶來狂風暴雨。

Lane已經導致洪水暴發和山泥傾瀉,氣象學家預期壞天氣陸續有來,還會有風暴潮和可能會停電,水務局呼籲居民即時開始節約用水。

與此同時,Maui島因為發生草叢大火,附近居民要疏散,封路,避風中心也要遷移,約30萬名在夏威夷的遊客就嘗試提早離開。

但由於不少航班已經取消,部分遊客只能留在酒店躲避。

當局也呼籲在低窪地區的居民,隨時準備要緊急疏散,因為在風暴期間 ,救援人員或者不能抵達。

