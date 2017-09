颶風Irma橫掃加勒比海夷平島國 至少10死

By

【KTSF 崔凱橋報導】

有紀錄以來最強大西洋颶風之一的颶風Irma,橫掃加勒比海多個海島,造成最少10人死亡,當中有島國九成房屋被夷平,美屬波多黎各則大停電,近90萬人受影響,預料Irma將於本週末吹襲佛羅里達州南部。

在颶風Irma時速超過180英里的風力下,聖馬丁島被吹至天昏地暗,能見度近乎零,大浪湧入海邊建築物,尤如海嘯,眾多海島中,以島國安蒂瓜和巴布達災情最嚴重,最北面有1,700人居住的巴布達島,九成房屋被夷為平地。

Irma掠過波多黎各時帶來狂風暴雨,由於當地長期財政緊絀,架空電纜被吹倒無人維修,當局預料Irma過後,部分地區要4個月至半年才可恢復供電。

Irma是有紀錄以來,大西洋形成最強勁的颶風,Irma繼續向西北方向移動,逼近多明尼加和古巴,預測週末可能會在佛羅里達州南部登陸,州政府週三下令遊客和居民疏散,前往內陸的公路出現長長的車龍。

由於Irma將於週四稍後時間吹襲巴哈馬群島,當地的國際機場將會關閉,颶風Irma會否正面吹襲美國本土仍然是未知之數,但可以肯定的是,颶風陸續有來。

在Irma之後,另一股颶風Jose已經在大西洋形成,目前集結在加勒比海以東1,140英里外。

另外, 在墨西哥灣,另一股熱帶風暴Katia也已經增強至颶風程度,目前距離墨西哥約175英里。

