颶風Irma橫掃加勒比海夷平島國 至少10死

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【KTSF 崔凱橋報導】

有紀錄以來最強大西洋颶風之一的颶風Irma，橫掃加勒比海多個海島，造成最少10人死亡，當中有島國九成房屋被夷平，美屬波多黎各則大停電，近90萬人受影響，預料Irma將於本週末吹襲佛羅里達州南部。

在颶風Irma時速超過180英里的風力下，聖馬丁島被吹至天昏地暗，能見度近乎零，大浪湧入海邊建築物，尤如海嘯，眾多海島中，以島國安蒂瓜和巴布達災情最嚴重，最北面有1,700人居住的巴布達島，九成房屋被夷為平地。

Irma掠過波多黎各時帶來狂風暴雨，由於當地長期財政緊絀，架空電纜被吹倒無人維修，當局預料Irma過後，部分地區要4個月至半年才可恢復供電。

Irma是有紀錄以來，大西洋形成最強勁的颶風，Irma繼續向西北方向移動，逼近多明尼加和古巴，預測週末可能會在佛羅里達州南部登陸，州政府週三下令遊客和居民疏散，前往內陸的公路出現長長的車龍。

由於Irma將於週四稍後時間吹襲巴哈馬群島，當地的國際機場將會關閉，颶風Irma會否正面吹襲美國本土仍然是未知之數，但可以肯定的是，颶風陸續有來。

在Irma之後，另一股颶風Jose已經在大西洋形成，目前集結在加勒比海以東1,140英里外。

另外, 在墨西哥灣，另一股熱帶風暴Katia也已經增強至颶風程度，目前距離墨西哥約175英里。

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