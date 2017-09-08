颶風Irma由5級降至4級 料週六登陸佛州

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【KTSF 崔凱橋報導】

颶風Irma週五早上由5級降為4級颶風，雖然風力稍為減弱，但預測Irma將正面吹襲佛羅里達州，最快在週六晚登陸。

根據國家颶風中心最新的預測，Irma將在佛州南部登陸，之後沿著佛州北上吹襲喬治亞州及田納西州。

目前佛州南部600萬居民面臨疏散，喬治亞州亦下令沿岸54萬人撤離，至於Irma較早前吹襲加勒比海，造成最少11人死亡。

Irma週四繼續橫掃加勒比海，上午掠過多明尼加北部，雖然風力由每小時300公里，回落至280公里，但仍然造成巨大破壞，大量房屋被毀，多明尼加全國停工停課，北部沿岸的居民要疏散。

Irma週四晚仍然循西北偏西方向移動，掠過古巴及巴哈馬後，預料週六晚會在佛州南部登陸，預料到時風力會再稍為減弱。

但颶風中心警告，Irma形成的風暴潮，仍會對低窪及沿岸地區帶來嚴重破壞。

特朗普總統此前已經宣布佛州、波多黎各和美屬維爾京群島進入緊急狀態，並下令聯邦緊急事務管理署展開賑災工作。

多間航空公司已宣布會陸續暫停來往包括邁阿密在內，4個南部機場的航班，奧蘭多機場也會在週六關閉，預料會停飛至下週一。

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