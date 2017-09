颶風Irma由5級降至4級 料週六登陸佛州

By

【KTSF 崔凱橋報導】

颶風Irma週五早上由5級降為4級颶風,雖然風力稍為減弱,但預測Irma將正面吹襲佛羅里達州,最快在週六晚登陸。

根據國家颶風中心最新的預測,Irma將在佛州南部登陸,之後沿著佛州北上吹襲喬治亞州及田納西州。

目前佛州南部600萬居民面臨疏散,喬治亞州亦下令沿岸54萬人撤離,至於Irma較早前吹襲加勒比海,造成最少11人死亡。

Irma週四繼續橫掃加勒比海,上午掠過多明尼加北部,雖然風力由每小時300公里,回落至280公里,但仍然造成巨大破壞,大量房屋被毀,多明尼加全國停工停課,北部沿岸的居民要疏散。

Irma週四晚仍然循西北偏西方向移動,掠過古巴及巴哈馬後,預料週六晚會在佛州南部登陸,預料到時風力會再稍為減弱。

但颶風中心警告,Irma形成的風暴潮,仍會對低窪及沿岸地區帶來嚴重破壞。

特朗普總統此前已經宣布佛州、波多黎各和美屬維爾京群島進入緊急狀態,並下令聯邦緊急事務管理署展開賑災工作。

多間航空公司已宣布會陸續暫停來往包括邁阿密在內,4個南部機場的航班,奧蘭多機場也會在週六關閉,預料會停飛至下週一。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

