颶風Irma登陸加勒比海地區 料週末吹襲佛州

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【KTSF 崔凱橋報導】

有史以來最強的大西洋颶風，陣風風速高達每小時225英里的5級颶風Irma，週三早上已經在加勒比海東北地區登陸，如果移動路徑不變，預料本週末將吹襲佛羅里達州，州長呼籲居民及早準備。

國家氣象局表示，Irma正吹襲加勒比海的安蒂瓜和巴布達群島，預計風速會進一步增強，受吹襲的北部地區，可能會錄得10英尺的雨量，並引發嚴重水浸及山泥傾瀉，海面會捲起11英尺大浪。

佛州礁島群的官員宣布，從週三開始強制疏散，另外, 在佛州人口最多的Miami-Dade縣，官員也已經警告說，最早可能從週三起疏散居民。

國家颶風中心表示，Irma風速高達每小時185英里，有史以來最強的大西洋颶風。

佛州州長週一已經宣布，所有67個縣進入緊急狀態，他除了要求特朗普總統宣布所有縣進入緊急狀態外，也已經動員100名佛州的陸空國民警衛軍，並下令所有7,000名警衛軍在週五當值。

地方官員勸諭可能遭風暴吹襲地區的居民疏散，或者準備至少足夠3天用的糧食和食水。

佛州居民也不敢掉以輕心，除了加固自己的房屋外，也忙於堆切沙包，在超市的貨架，食物食水都已經被搶購一空，油站外也大排長龍，擠滿趕著入油的汽車。

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