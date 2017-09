颶風Irma登陸加勒比海地區 料週末吹襲佛州

By

【KTSF 崔凱橋報導】

有史以來最強的大西洋颶風,陣風風速高達每小時225英里的5級颶風Irma,週三早上已經在加勒比海東北地區登陸,如果移動路徑不變,預料本週末將吹襲佛羅里達州,州長呼籲居民及早準備。

國家氣象局表示,Irma正吹襲加勒比海的安蒂瓜和巴布達群島,預計風速會進一步增強,受吹襲的北部地區,可能會錄得10英尺的雨量,並引發嚴重水浸及山泥傾瀉,海面會捲起11英尺大浪。

佛州礁島群的官員宣布,從週三開始強制疏散,另外, 在佛州人口最多的Miami-Dade縣,官員也已經警告說,最早可能從週三起疏散居民。

國家颶風中心表示,Irma風速高達每小時185英里,有史以來最強的大西洋颶風。

佛州州長週一已經宣布,所有67個縣進入緊急狀態,他除了要求特朗普總統宣布所有縣進入緊急狀態外,也已經動員100名佛州的陸空國民警衛軍,並下令所有7,000名警衛軍在週五當值。

地方官員勸諭可能遭風暴吹襲地區的居民疏散,或者準備至少足夠3天用的糧食和食水。

佛州居民也不敢掉以輕心,除了加固自己的房屋外,也忙於堆切沙包,在超市的貨架,食物食水都已經被搶購一空,油站外也大排長龍,擠滿趕著入油的汽車。

