颶風Irma將登陸佛州 破壞力料較颶風Andrew更強

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【KTSF 吳宇斌報導】

在1992年佛羅里達州曾經遭受過5級颶風Andrew的吹襲，有專家表示，今次颶風Irma造成的傷害可能會更大。

根據紐約時報的報導，92年5級颶風Andrew吹襲佛羅里達州，造成65人死亡，毀壞63,000房屋，經濟損失高達265億元。

有保險專家分析指出，如果有同一樣強度的颶風吹襲同一個地點，將會造成上千億元經濟損失，原因是自從1990年起，佛羅里達州中部和南部急速發展，增加超過600萬人口，而且在邁阿密和其他海岸線，建了很多高樓住，讓海岸線變得脆弱。

雖然颶風Andrew之後，1994年政府要求南部所有建築都要能夠承受颶風的吹襲，但是根據佛羅里達州國際大學保險實驗室總監Shahid Hamid表示，該地區有70%的建築在1994年前建成，而且當中很多都沒有經過加固改造，當5級颶風正面吹襲，就會造成嚴重傷害。

除此之外，颶風帶來的強風和水浸造成的損壞更厲害，颶風Andrew之後，邁阿密海岸的海平面上升了3.3吋，漲潮的時候已經造成部分地區水浸，因此當Irma吹襲一些危險的地方，水浸造成的傷害會比Andrew造成的更大。

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