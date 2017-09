颶風Irma將登陸佛州 破壞力料較颶風Andrew更強

By

【KTSF 吳宇斌報導】

在1992年佛羅里達州曾經遭受過5級颶風Andrew的吹襲,有專家表示,今次颶風Irma造成的傷害可能會更大。

根據紐約時報的報導,92年5級颶風Andrew吹襲佛羅里達州,造成65人死亡,毀壞63,000房屋,經濟損失高達265億元。

有保險專家分析指出,如果有同一樣強度的颶風吹襲同一個地點,將會造成上千億元經濟損失,原因是自從1990年起,佛羅里達州中部和南部急速發展,增加超過600萬人口,而且在邁阿密和其他海岸線,建了很多高樓住,讓海岸線變得脆弱。

雖然颶風Andrew之後,1994年政府要求南部所有建築都要能夠承受颶風的吹襲,但是根據佛羅里達州國際大學保險實驗室總監Shahid Hamid表示,該地區有70%的建築在1994年前建成,而且當中很多都沒有經過加固改造,當5級颶風正面吹襲,就會造成嚴重傷害。

除此之外,颶風帶來的強風和水浸造成的損壞更厲害,颶風Andrew之後,邁阿密海岸的海平面上升了3.3吋,漲潮的時候已經造成部分地區水浸,因此當Irma吹襲一些危險的地方,水浸造成的傷害會比Andrew造成的更大。

