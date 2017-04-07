灣區連夜刮大風致樹木電線倒塌 威力達颶風程度

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【KTSF】

舊金山灣區週四晚刮大風，威力達到颶風級數，不少地區有樹木倒塌及電線被吹倒，導致數萬戶斷電。

灣區週四下午開始刮強風，直至週五早上才放緩，國家氣象局表示，在南灣Los Gatos市，最高風速達到每小時83哩，達到颶風程度，在Mount Diablo，風速也達到每小時76哩，南灣聖荷西市達到每小時54哩，東灣奧克蘭市（屋崙）也達每小時62哩。

灣區大多數地區錄得0.25吋雨量，在Sonoma縣的Guerneville市附近，雨量達到4.5吋。

強風吹倒不少電線，導致太平洋媒電公司（PG&E）整個早上都要派員搶修。

自週四晚上9時以來，PG&E已為53,000個用戶整修電力，PG&E提醒民眾，如果看到有電線倒塌，應立即通知PG&E。

截至週五早上9時，仍有22,500個用戶斷電，PG&E將會全天搶修。

灣區週五仍會遭受風暴吹襲，但估計威力較弱，預料至週六下午天氣才好轉。

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