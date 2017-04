灣區連夜刮大風致樹木電線倒塌 威力達颶風程度

By

舊金山灣區週四晚刮大風,威力達到颶風級數,不少地區有樹木倒塌及電線被吹倒,導致數萬戶斷電。

灣區週四下午開始刮強風,直至週五早上才放緩,國家氣象局表示,在南灣Los Gatos市,最高風速達到每小時83哩,達到颶風程度,在Mount Diablo,風速也達到每小時76哩,南灣聖荷西市達到每小時54哩,東灣奧克蘭市(屋崙)也達每小時62哩。

灣區大多數地區錄得0.25吋雨量,在Sonoma縣的Guerneville市附近,雨量達到4.5吋。

強風吹倒不少電線,導致太平洋媒電公司(PG&E)整個早上都要派員搶修。

自週四晚上9時以來,PG&E已為53,000個用戶整修電力,PG&E提醒民眾,如果看到有電線倒塌,應立即通知PG&E。

截至週五早上9時,仍有22,500個用戶斷電,PG&E將會全天搶修。

灣區週五仍會遭受風暴吹襲,但估計威力較弱,預料至週六下午天氣才好轉。

