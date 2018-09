By

颶風Florence週三深夜由3級減弱為2級颶風,但當局警告說,這股颶風仍然極度危險,目前有4個州宣佈進入緊急狀態,預計過千萬人受威脅。

現已減弱為2級颶風的Florence,風力時速降到110哩,目前風暴集結在北卡州的Wilmington東南面約235哩,以時速17哩移動。

氣象預測,這股颶風的外圍已經靠近南、北卡羅萊納兩個州的沿岸地區,徘徊之後會再吹向岸上,到時風力會進一步減弱,雨帶也會向西移動,內陸地區可能有水災。

目前有4個州喬治亞、南北卡和維珍尼亞州已宣佈進入緊急狀態,過千萬人受到颶風威脅,在3個州,有超過170萬人要疏散,近千班航機要取消。

