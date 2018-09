颶風Florence續向南北卡羅萊納州進發 逾百萬人要疏散

By

【KTSF】

4級颶風Florence繼續其移動路線,向著南卡羅萊納州及北卡羅萊納州進發,這兩州及維珍尼亞州當局已向逾100萬民眾下疏散令,當地有公路轉為單向行車,讓居住在沿海地區的民眾能更快疏散到內陸地方。

颶風Florence預料在週四晚或週五凌晨登陸,風速達到時速130哩,估計登陸後會降下1呎至兩呎半豪雨,有可能造成廣泛水浸.

當地官員已呼籲民眾切勿對疏散令掉以輕心,北卡羅萊納州州長Roy Cooper形容,這場颶風巨大且惡毒,非常危險,可能造成人命傷亡。

特朗普總統已宣布南北卡羅萊納州進入緊急狀態,讓聯邦當局能隨時伸援,特朗普稱,聯邦當局已為颶風Florence完全準備就緒。

當地居民已湧到超級市場,購買樽裝水和其他物資,為風災造好準備。

颶風Florence正集結在北卡羅萊納州Cape Fear東南方約800哩外,以時速17哩前進,在接近登陸前,有可能升至接近5級颶風,屆時風速可達每小時157哩以上。

版權所有,不得轉載。