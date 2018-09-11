颶風Florence續向南北卡羅萊納州進發 逾百萬人要疏散

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4級颶風Florence繼續其移動路線，向著南卡羅萊納州及北卡羅萊納州進發，這兩州及維珍尼亞州當局已向逾100萬民眾下疏散令，當地有公路轉為單向行車，讓居住在沿海地區的民眾能更快疏散到內陸地方。

颶風Florence預料在週四晚或週五凌晨登陸，風速達到時速130哩，估計登陸後會降下1呎至兩呎半豪雨，有可能造成廣泛水浸.

當地官員已呼籲民眾切勿對疏散令掉以輕心，北卡羅萊納州州長Roy Cooper形容，這場颶風巨大且惡毒，非常危險，可能造成人命傷亡。

特朗普總統已宣布南北卡羅萊納州進入緊急狀態，讓聯邦當局能隨時伸援，特朗普稱，聯邦當局已為颶風Florence完全準備就緒。

當地居民已湧到超級市場，購買樽裝水和其他物資，為風災造好準備。

颶風Florence正集結在北卡羅萊納州Cape Fear東南方約800哩外，以時速17哩前進，在接近登陸前，有可能升至接近5級颶風，屆時風速可達每小時157哩以上。

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