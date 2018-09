風暴Florence引發洪水氾濫 經濟損失達600億元

By

【KTSF 江良慧報導】

雖然風暴Florence已經遠離北卡羅萊納州,但風暴造成的洪水水位和死亡人數,則仍然繼續上升,當地不少社區道路仍然未能通車,氣象學家預期,洪水氾濫的情況可能會繼續惡化。

北卡的危機仍然持續,房屋和建築物被淹浸,道路變成河流,颶風Florence帶來災難性水浸,仍然威脅北卡,當地可能會再下雨,或許會妨礙急救人員的救援工作。

北卡羅萊納州聯邦眾議員Richard Hudson說:”大家仍需留意警告,我們還有社區要疏散,有一棟3層高公寓剛在幾小時前才疏散,我們危機還未解除。”

風暴在南北卡州造成至少20人亡,數以十萬計用戶仍未有電力供應,週末時單在北卡州,就有超過15,000人在避風中心暫避,而內陸地區也面對河水和滯洪池水氾濫的風險。

北卡羅萊納州州長Roy Cooper說:”仍然有即時的危險,河水水漲令洪水水位上升,並會持續幾天。”

不過在大型天災下也有不少好人好事。

在Durham附近一條小溪氾濫,商場遭水淹,有店員被困商店內,商場的維修技工Oshonti McNair和另一人幫忙拯救。

McNair說:”我猜他們沒想到,洪水來得這樣快,就是一下子。”

有關方面估計,Florence造成約300至600億的損毀和經濟影響,是美國今年至今最昂貴的風暴。

