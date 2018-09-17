風暴Florence引發洪水氾濫 經濟損失達600億元

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【KTSF 江良慧報導】

雖然風暴Florence已經遠離北卡羅萊納州，但風暴造成的洪水水位和死亡人數，則仍然繼續上升，當地不少社區道路仍然未能通車，氣象學家預期，洪水氾濫的情況可能會繼續惡化。

北卡的危機仍然持續，房屋和建築物被淹浸，道路變成河流，颶風Florence帶來災難性水浸，仍然威脅北卡，當地可能會再下雨，或許會妨礙急救人員的救援工作。

北卡羅萊納州聯邦眾議員Richard Hudson說：”大家仍需留意警告，我們還有社區要疏散，有一棟3層高公寓剛在幾小時前才疏散，我們危機還未解除。”

風暴在南北卡州造成至少20人亡，數以十萬計用戶仍未有電力供應，週末時單在北卡州，就有超過15,000人在避風中心暫避，而內陸地區也面對河水和滯洪池水氾濫的風險。

北卡羅萊納州州長Roy Cooper說：”仍然有即時的危險，河水水漲令洪水水位上升，並會持續幾天。”

不過在大型天災下也有不少好人好事。

在Durham附近一條小溪氾濫，商場遭水淹，有店員被困商店內，商場的維修技工Oshonti McNair和另一人幫忙拯救。

McNair說：”我猜他們沒想到，洪水來得這樣快，就是一下子。”

有關方面估計，Florence造成約300至600億的損毀和經濟影響，是美國今年至今最昂貴的風暴。

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