By

【i-CABLE】

瑞士一名男子週一用電鋸襲擊他人後逃去,至少5人受傷,其中兩人傷勢嚴重。

警員封鎖現場一帶,疏散途人、追緝51歲疑兇Franz Wrousis。

案發在瑞士北部小鎮沙夫豪森,警方在當地早上10時許接報,指有人在購物街一幢辦公室建築內,揮舞電鋸襲擊他人,之後駕車離開。

警方相信不涉及恐襲,並發放疑兇相片,指他是危險人物,民眾若見到他要立即報警。

