By

【i-CABLE】

週四是香港佔領運動3週年,有團體再在政府總部外集會紀念,參與的市民表示,3年過去,香港社會依然分裂,年輕人從政的代價愈來愈大。

3年之後,這個口號重現金鐘,一陣陣煙霧,模擬3年前的87枚催淚彈。周永康、羅冠聰、黃之鋒等多人入獄,九二八紀念日少了他們的身影,但變成為他們打氣的平台。

有參與集會的市民表示,3年過去社會繼續分裂,青年從政代價更大,多個參與團體在現場擺設攤位,為社運籌款和售賣紀念品。

