不滿ICE突擊搜捕無證移民 大批民眾示威抗議（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

聯邦移民及海關執法局（ICE）上週日展開突擊行動，在北加州拘捕 至少150名無證移民，引起大批灣區民眾和多個移民權益組織不滿，週三發起示威抗議。

示威者來到ICE舊金山分部的門口集會抗議，他們要求ICE交待被捕人士拘留在甚麼地方，以及要求ICE讓事主召見律師，示威者又高叫”關閉ICE”、”停止遞解家人”等口號。

聯邦最高法院兩日前裁定，部分面對遣返的合法移民或者政治庇護申請人，就算是被囚禁多年後，也並不會自動享有保釋聆訊的權利，再加上ICE今次的拘捕行動，令到示威者更憤怒。

華人進步會成員梁皓宏說：”我們是不會給這些政策分化，亦不會被嚇到，舊金山的華裔無證移民有多達一萬個，這個絕對關我們事，進步會相信所有移民，包括無證移民，應享有基本人權，同家人團聚、享有法律程序，無理由將他們全部打成罪犯，而去剝奪他們。”

華人權益促進會成員馮弘美說：”我們聽到很華裔社區人士表示感到恐懼和害怕，甚至說連自己上學或上班，都不知道該不該公開表現身份。”

來自巴西的華裔無證移民李偉凌，13年前同父母與兩個哥哥來到美國，經過ICE今次行動，他表示有點擔心。

李偉凌說：”我自己並不害怕，但我就很擔心似我和我家人的人，未必像我有保障，他們不必要害怕，只要認清他們的權益，就能找到法律服務支持。”

市府公辯律師賀大器和州眾議員邱信福等政府官員，週三都有到場聲援示威，他們表示會跟特朗普政府對抗。

ICE的聲明表示，150名被捕人士當中，有些有犯罪案底，ICE又指在灣區仍未捉拿864人歸案。

特朗普政府批評，舊金山和奧克蘭（屋崙）等城市的庇護政策，包庇一些危險無證人士罪犯，危害治安。

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