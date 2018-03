不滿ICE突擊搜捕無證移民 大批民眾示威抗議（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

聯邦移民及海關執法局(ICE)上週日展開突擊行動,在北加州拘捕 至少150名無證移民,引起大批灣區民眾和多個移民權益組織不滿,週三發起示威抗議。

示威者來到ICE舊金山分部的門口集會抗議,他們要求ICE交待被捕人士拘留在甚麼地方,以及要求ICE讓事主召見律師,示威者又高叫”關閉ICE”、”停止遞解家人”等口號。

聯邦最高法院兩日前裁定,部分面對遣返的合法移民或者政治庇護申請人,就算是被囚禁多年後,也並不會自動享有保釋聆訊的權利,再加上ICE今次的拘捕行動,令到示威者更憤怒。

華人進步會成員梁皓宏說:”我們是不會給這些政策分化,亦不會被嚇到,舊金山的華裔無證移民有多達一萬個,這個絕對關我們事,進步會相信所有移民,包括無證移民,應享有基本人權,同家人團聚、享有法律程序,無理由將他們全部打成罪犯,而去剝奪他們。”

華人權益促進會成員馮弘美說:”我們聽到很華裔社區人士表示感到恐懼和害怕,甚至說連自己上學或上班,都不知道該不該公開表現身份。”

來自巴西的華裔無證移民李偉凌,13年前同父母與兩個哥哥來到美國,經過ICE今次行動,他表示有點擔心。

李偉凌說:”我自己並不害怕,但我就很擔心似我和我家人的人,未必像我有保障,他們不必要害怕,只要認清他們的權益,就能找到法律服務支持。”

市府公辯律師賀大器和州眾議員邱信福等政府官員,週三都有到場聲援示威,他們表示會跟特朗普政府對抗。

ICE的聲明表示,150名被捕人士當中,有些有犯罪案底,ICE又指在灣區仍未捉拿864人歸案。

特朗普政府批評,舊金山和奧克蘭(屋崙)等城市的庇護政策,包庇一些危險無證人士罪犯,危害治安。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。