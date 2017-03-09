聖荷西市府發放獎學金 約800學生免費讀社區大學（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

南灣聖荷西市宣布為大約800名社區大學的學生提供兩年的獎學金，讓他們接受免費教育。

聖荷西市長Sam Liccardo引述加州教育部數據，聖荷西的高中生中，只有84%的學生畢業，其中只有六成繼續升學，而這些深造的學生當中，也只有一半的人大學畢業。

市長Liccardo說：”我們怎能不投資教育？沒有作為的代價太大了。”

市長表示，為了協助家庭應付學費雜費，市府成立一個名為‘聖荷西承諾’（San Jose Promise）的計劃，向來自3間社區大學約800名學生提供獎學金，以資助他們兩年的學費、書本、材料和公共交通等費用，這3間學府是聖荷西社區大學、Evergreen Valley College和West Valley College。

有學生說，這筆獎學金讓我們有更好機會轉入4年制大學，有較成功的事業發展。

獎學金中，75萬來自州府的教育計劃，而聖荷西也將投入6位數的資金。

想申請的高中生，可以向這三間社區大學的經濟資助辦公室申請。

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