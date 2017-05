By

【KTSF】

近日在灣區的海岸邊,發現越來越多的鯊魚屍體。

在過去的幾個星期,在中半島Burlingame市、東灣​阿拉米達市等的岸邊發現數十條死去的鯊魚,大部分為豹鯊。

檢驗結果顯示,大部分鯊魚出現腦部感染的情況,相信是上個冬天大雨令地面有害物質大量沖入海裡,鯊魚染病後,遊向岸邊擱淺而死。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。