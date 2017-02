By

「709事件」當中,再有維權律師被起訴,王全璋被控以顛覆國家政權罪。檢察院指,王全璋已發聲明指不要辯護律師,但王全璋家屬及委託律師都表示,完全無聽過有這樣的聲明。

「709大抓捕事件」中,被關押超過一年半的維權律師王全璋星期二正式被起訴,罪名是涉嫌顛覆國家政權罪。王全璋妻子李文足在網上發布消息,指沒有收到當局的起訴書。家屬委託的律師指案件到檢察院階段,當局就不再承認他的辯護人身份。

余文生計劃下星期到天津遞交委託手續,估計案件會在全國兩會閉幕後開庭。

王全璋被捕前,是北京鋒銳律師事務所律師,2015年8月涉嫌尋釁滋事和煽動顛覆國家政權,被警方監視居住。去年1月,改以涉嫌顛覆國家政權罪正式逮捕,羈押於天津市第二看守所,親屬和律師至今不許會見。

