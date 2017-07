By

【KTSF 劉瑩報導】

賓夕法尼亞州上週有4名年齡介乎於19至22歲的男子被報稱失蹤,警方週三表示,已在費城市郊發現一具人體殘骸,並證實是其中一名失蹤男子,警方目前仍在現場進行搜索,懷疑涉案的一名20歲青年已被扣查。

當局目前正將注意力,集中在索爾伯里鎮一處物業,警方早前在一個深12尺半的墓穴,發現失蹤者之一,19歲青年Dean Finocchiaro的屍體。

當局表示,墓穴當中還發現其他人體殘骸,身份有待確認。

警方在週三逮捕了該物業業主20歲的兒子Cosmo Dinardo,他被指企圖將其中一名失踨者的汽車賣給朋友,Dinardo的保釋金已定500萬元。

