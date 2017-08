By

【KTSF 吳倩妤報導】

葡萄牙馬德拉島一棵估計樹齡有200歲的橡樹倒塌,至少壓死13人,49人受傷。

消息指,當時有大批教徒在廣場出席活動,大樹突然倒塌,有幾十人被大樹壓著,有10人當場被壓死,死者包括小童和外國遊客,多人重傷。

當地人指出,該橡樹有超過200年樹齡,不過樹身兩年前開始要綁上鋼索,當地政府拒絕估計大樹是否因為疏於保養而倒塌,表示已成立專責小組調查。

