共和黨稅改兩院達妥協版本 有望聖誕節前通過

就稅改方案的兩院妥協版本,兩名先前表態會投反對票的共和黨參議員,週五雙雙改變立場表示支持這項稅改,令稅改法案可望下星期在參議院過關。

共和黨人提出的稅改方案,兩院妥協版本幾經討價還價之後,原先表態反對方案的兩位參議員Marco Rubio和Bob Corker,週五雙雙改變立場表示將會支持法案,因此令這項稅改方案可望得到足夠票數支持,能夠在下星期在參議院過關。

法案如果通過,將是30年來最大規模的稅制改革。

Rubio要求提高”兒童稅務優惠”(child tax credit)退稅的額度,結果由現時每個孩子1,100元,提高到可以退稅最多1,400元,Rubio發推文說,這個更改有助於刺激經濟增長和幫到工人。

而Bob Corker原先反對稅改的原因是,他擔心恐怕會令20萬億元國債大幅飆漲。

之前一天,眾議院保守派的自由黨團預測,黨團的大部份成員將會支持今次的稅改,因此在眾議院通過稅改法案應該無問題。

參眾兩院議員組成的協調委員會簽署稅改的最後妥協版本之後,法案就會送交特朗普總統簽署生效,而這個立法程序可望在聖誕節之前完成。

這個稅改最後妥協版本的要點包括:企業稅由35%降到21%,明年生效,稅階分為7個,最低是10%,最高是37%,而現行的最高稅階是39.6%。

在州稅和地方物業稅方面,個人最高可以抵稅1萬元。

在新的按揭方面,自住屋首75萬元的房貸利息可以扣稅,現時有按揭的屋主就不受影響,另外學生貸款利息仍可扺稅。

稅改案也建議廢除奧巴馬健保法中人人要買健保的規定,這個妥協版本的稅改公佈後,一直反對廢除奧巴馬健保這項規定的緬因州聯邦參議員Susan Collins表示會支持法案。

而民主黨人就全力反對,指這項稅改只是幫到大企業和富有階層人士,低收入和中產人士得益不多。

