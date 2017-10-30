西班牙爆反加泰獨立大型集會 估計30萬人參與

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西班牙巴塞羅那再有反對加泰羅尼亞獨立的大型集會，當地警方估計有30萬人參與，有比利時官員稱，不排除向自治區主席普伊格德蒙特提供政治庇護，有民調則指，支持獨立的黨派民望下跌，稍為落後反獨陣營。

反對加泰羅尼亞獨立的群眾佔據市中心格雷西亞大道，社會各界領袖輪流發言，有人呼籲群眾在12月21日的選舉中，以選票趕走支持獨立的議員。有地方電視台被指立場偏頗，遭示威者針對。

總部設在馬德里的《世界報》委託機構進行選舉民調，支持獨立的黨派回落至42.5%，較前年選舉前下跌約5%，倒落後反對獨立的黨派約 1% ，他們民望原本不足四成。

被革去自治區主席職務的普伊格德蒙特，號召民眾繼續和平的民主抗爭，尊重包容不同意見，稱唯有這樣才能取勝。

比利時移民事務主管官員則指，普伊格德蒙特可向他們申請政治庇護，並非不設實際，其他感到受政治逼害的加泰羅尼亞人也可以。

外相達斯蒂斯則重申，普伊格德蒙特仍有權參加地方選舉，但未知當局會否拘捕及控告他叛變，又強調反對獨立，但不排除可給予加泰羅尼亞更大自治權。

地方警察會否配合中央仍存疑，但有警員透露已收到內部通告指示，移除掛在警局內的普伊格德蒙特相片。

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