By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)一個建築地盤週五清晨發生四級大火,附近居民需要緊急疏散。

消防局表示,起火現場位於Lake Merrit附近的23街夾Valdez街,距離Grant街只有兩個街口。

消防局指,於清晨4時左右接獲火警舉報,暫時未有任何傷亡報告,最初列為二級火,現時火勢已經升至四級,樓宇部分建築已塌下,地盤一架起重機一度被強風吹至轉動。

起火地點是一棟正在興建的商住兩用樓宇的地盤,這棟樓宇有250個住宅單位,2,300平方尺的零售面積,設有地庫停車場。

附近百多名居民已疏散,火警現場附近一些街道亦已封閉,起火原因仍在調查中。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。