華為若被美國制裁 恐嚴重影響深圳GDP

By

【i-CABLE】

美國政府兩年前公開的中興內部文件顯示,一間代號F7的公司向受美國制裁的伊朗出口管制產品,而且手段比中興還要高明,而F7在中國內地普遍認為影射的是華為,因為F7是普通話”夫妻”的諧音,而華為的英文縮寫是HW,能代表”Husband and Wife”,所以中興內部就以F7來稱呼華為。

假如華為真的步中興後塵被美國制裁,將會對中國內地造成甚麼影響?從數據上來看,華為對深圳經濟發展非常重要,甚至可以說是拉動整個深圳GDP上升的重要動力。

早在2016年,深圳市政府就將華為與中興列為對深圳經濟貢獻最大的企業,單是華為的生產總值便佔深圳總體GDP的一成,這仍未計算依附著這兩公司生存的中、小型企業。

華為、中興為何對深圳經濟起著關鍵作用呢?2017年,深圳市23種主要產品產量,有3分之2都處於大幅萎縮狀態,剩下仍保持增長的產品中,有七成半產值都是手機、集成電路、電子元件,即華為和中興的主要產品。

如果華為和中興生產線出了問題,深圳的工業生產就幾乎出現全面倒退。

業內人士估算,華為在深圳的員工有大約5萬人,平均年薪有80萬元人民幣,2017年深圳GDP增長8.8%,總值達到2.24萬億元人民幣,數字上首次超越香港,華為和中興的貢獻可謂功不可沒。

