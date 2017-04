華為歐洲推Honor 8 Pro手機 攻年輕年市場

By

【KTSF 游瑋珊報導】

中國華為旗下的Honor 8 Pro手機登陸歐洲,分析認為,Honor有意擺脫作為華為子公司的形象,以主打高性價比攻佔年輕人市場。

華為旗下的Honor系列,已在亞洲推出的V9,改名8 Pro轉戰歐洲市場。

Honor系列一向主打高性價比,Honor 8 Pro用的是華為自家的麒麟處理器,配備1,200萬像素鏡頭,5.7吋顯示屏。

Honor德國的代表形容,8 Pro的硬件媲美最新型號的三星和iPhone手機,但價錢相對較便宜。

Honor 8 Pro在歐洲賣549歐元,和Honor合作再以特價推售,8 Pro的電訊商O2直言,是看中年輕人不愛用傳統品牌的心態,認為Honor系列有潛力。



不過有分析認為,Honor顯然仍在確認品牌形象。



Android Pit科技新聞網站Shu On Kwok說:”Honor想被視作獨立的品牌,著我們不要視他為華為子公司,所以他們自立,財政上跟母公司有連繫,但自己建立品牌。”

至於美國市場,Honor 8 Pro暫時未知會否在這裡上市。



