美中貿易戰開打,對經濟會帶來什麼衝擊?美中兩國互相開徵關稅,對大家的日常生活會造成什麼影響?特朗普此舉能否解決美國對華貿易逆差?舊金山大學經濟系教授劉孟蕾為大家分析。

