北韓如發射導彈攻擊灣區 政府救災部門將如何應對（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

如果北韓的導彈攻擊到舊金山灣區,政府如何應對呢?市民是否擔心北韓會用核武攻擊美國呢?

北韓已威脅計劃利用彈道導彈攻打美國關島,舊金山市民聽到這個消息,會不會擔心真的會發生呢?

有市民說不擔心,不相信他(金正恩)會愚蠢到發動攻擊,也有市民認為北韓沒有這個能力,他們可能想這麼做,但目的只是想從美國獲得更多東西。

有專家分析,北韓用核彈攻擊舊金山的機率仍較小,因為北韓還沒有試射過遠程洲際彈道導彈,不過萬一舊金山受到核彈攻擊,舊金山市府會如何應對?

舊金山緊急應災部門發言人Francis Zamora說:”我們有一個叫做舊金山緊急應災計劃,指引我們如何應對緊急情況,包括如何通知公眾、如何處理大型傷亡事件、如何管制避難所及疏散民眾,也就是說你做好一個緊急應災,等於做好了應對所有災難。”

市府這個應災計劃適用於包括地震、海嘯以及人為等各種災難。

舊金山緊急應災部門呼籲民眾登記市府的AlertSF緊急資訊系統,遇到各種緊急情況或救災資訊,該系統會透過電話短信立即通知登記的市民。

Zamora說:”如果我們發出例如一個避難地方,因為外面有危險,你就會收到這個信息,採取保護行動,然後做你應該做的。”

此外,民眾仍要必備72小時應災物品,如應急包,但若遇核武攻擊,民眾反而不應到空曠地方,而是找一個安全且隱蔽的地方。

Zamora說:”最佳做法是一收到保護令,便找一個最近的建築物躲進去,混凝土建築會比較安全。”

市府緊急應災部門表示,一旦災難發生,加州與聯邦政府的支援也相當重要,因為他們有最新的預警、災難反應及救災信息和資源。

