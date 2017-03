By

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統和國會共和黨人正在考慮,對進入到美國的產品、零件以及原材料等大規模徵收進口稅,或是徵收一項綜合的關稅,這對於美國進出口貿易會有怎樣的影響?對於消費者而言,這又代表著甚麼?舊金山州大財務金融系教授陳溢茂為大家分析。

