特朗普預算削加州藝術環保項目 糧食券受影響（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

特朗普總統的預算案,對加州藝術和環境項目方面會造成影響,但是在和軍事有關的公司將從中受惠。

受聯邦預算開支案砍經費,影響的包括 公共廣播機構,國家廣播公司(NPR)的撥款將面對大幅的削減,在灣區的公共電視台KQED每年的撥款將減少600萬,這是該電視台8%的預算,而電台KALW 的預算也將被削減8.5%。

KQED透露,市區外一些電視台和電台,其財政來源甚至有一半是靠政府撥款。

特朗普的這份開支草案,也建議停止交通部的資本改善補助金,這意味著之前在這項補助金下獲得撥款的灣區捷運延伸到聖荷西的計劃,也將受影響。

其他受影響的機構還有農業部和國家林務局在用水和農業方面的研究項目。

在針對環境保護局和國家海洋和大氣管理局兼顧的項目當中,加州海岸維護工程將失去數千萬元的經費。

此外,那些援助貧困人士的項目,例如CalFresh糧食券計劃也將受到影響,目前加州有數十萬人獲得該計劃的幫助。

藝術項目中,舊金山的非牟利組織自2005年,每年從國家藝術基金會獲得640萬的撥款,這筆款項將減少。

國家衛生研究院的預算削減18%,也將影響加州的科研項目。

不過加州的軍事項目承包商將相對的受惠,因為特朗普加軍費一成,但是國家預算最終是由國會作決定,政治觀察家認為,特朗普的預算開支案還會有修訂的空間。

