天災常發生 民眾外遊時謹記買旅行保險（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

四川地震發生之後,當地政府關閉了九寨溝禁區和附近的一些旅遊設施,並將旅客撤離,本地旅行社表示,考慮到受災因素,旅客應該買旅行保險。

到四川九寨溝的旅客,許多也還會參觀黃龍樂山和峨嵋山等景區,美加旅遊總裁杜兆明說:”在旺季的時候,人數就會多一點,每個月會有幾十個人會去那邊旅遊,但是我們現在採用的包團人數並不多,主要還是去那裡併團的散客居多一點。”

旅遊業者表示,一般去九寨溝的旅客,主要碰到的因為當地海拔高,可能會有高山症的症狀,而要是發生如地震這類的緊急狀況,美國這裡能夠做的,就是通知對口的旅行社是否能提供協助,至於當地發生大型災難

就只能依靠當地政府幫忙。

而在當地政府還沒有重新開放旅遊景區之前,旅行社會給已經訂團的旅客退款。

旅遊業者強調購買旅遊保險的重要性,有些單位會以天災來規避責任。

杜兆明說:”旅遊保險是比較可以保障你的權益,萬一護照遺失,或發生一些你沒有想像到會發生的事情,這旅遊保險所能包括的責任,他會陪的東西比較多一點。”

旅遊業者表示,有人認為40、50歲的旅客花百多元買旅遊保險算是合理。

