電話詐騙案頻傳 收到騙徒電話應如何應對（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Palo Alto市警方最近接到幾宗居民報案,表示有人利用假綁架打電話騙錢,當局提醒民眾不要上當,而且這類騙案全世界都有。

新加坡警方在YouTube上的宣傳片段,提醒民眾謹防有不法之徒利用假綁架向人騙錢,南灣Palo Alto警方最近也接到4到5宗報案,表示有人透過電話聯絡某些住戶,謊稱住戶的家人涉及一宗車禍,導致來電者的汽車受損,於是威脅住戶必須電匯付款賠償,否則家人會受傷害。

警方表示,這類騙案並不新奇,幾年前就已發生過,如今網路資訊發達,罪犯尋找目標及其家人資料更容易。

Palo Alto警方發言人James ReifSchneider電話訪問時說:”當你有目標,通常不難找到他們電話,甚至找出他們家人資料,透過社交媒體或其它的網上公開資訊。”

報案者還向警方表示,歹徒在未收到錢之前,不讓目標家人掛斷電話。

警方稱,這是歹徒意圖不讓目標家人報警,警方提醒民眾綁架案很少發生,而綁架成人的案件就更少發生,如果覺得電話可疑,可大膽詢問來電者一些問題。

ReifSchneider說:”我還建議接到電話的人,不要怕問嫌犯問題,以確認是否是真事,也就是說如果嫌犯說,他剛與你的孩子或家人捲入一宗車禍,他應可以描述你孩子和家人的樣貌。”

另外也可以詢問來電者是否知道家人所開的是甚麽汽車,車禍發生地點等,如果對方不能提供詳細資料,就證明是騙案。

警方呼籲民眾遇到類似騙案應報警,以便讓更多人提高警惕,謹防上當受騙。

