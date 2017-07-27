電話詐騙案頻傳 收到騙徒電話應如何應對（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Palo Alto市警方最近接到幾宗居民報案，表示有人利用假綁架打電話騙錢，當局提醒民眾不要上當，而且這類騙案全世界都有。

新加坡警方在YouTube上的宣傳片段，提醒民眾謹防有不法之徒利用假綁架向人騙錢，南灣Palo Alto警方最近也接到4到5宗報案，表示有人透過電話聯絡某些住戶，謊稱住戶的家人涉及一宗車禍，導致來電者的汽車受損，於是威脅住戶必須電匯付款賠償，否則家人會受傷害。

警方表示，這類騙案並不新奇，幾年前就已發生過，如今網路資訊發達，罪犯尋找目標及其家人資料更容易。

Palo Alto警方發言人James ReifSchneider電話訪問時說：”當你有目標，通常不難找到他們電話，甚至找出他們家人資料，透過社交媒體或其它的網上公開資訊。”

報案者還向警方表示，歹徒在未收到錢之前，不讓目標家人掛斷電話。

警方稱，這是歹徒意圖不讓目標家人報警，警方提醒民眾綁架案很少發生，而綁架成人的案件就更少發生，如果覺得電話可疑，可大膽詢問來電者一些問題。

ReifSchneider說：”我還建議接到電話的人，不要怕問嫌犯問題，以確認是否是真事，也就是說如果嫌犯說，他剛與你的孩子或家人捲入一宗車禍，他應可以描述你孩子和家人的樣貌。”

另外也可以詢問來電者是否知道家人所開的是甚麽汽車，車禍發生地點等，如果對方不能提供詳細資料，就證明是騙案。

警方呼籲民眾遇到類似騙案應報警，以便讓更多人提高警惕，謹防上當受騙。

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