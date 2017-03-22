大腸癌有哪些症狀？胃腸專科醫生為大家講解（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

3月份是美國的大腸癌宣傳月，胃腸專科醫生俞小安博士帶大家詳細了解大腸癌是如何形成？有哪些症狀？是否可以治癒？以及如何預防大腸癌？

美國每年約有13萬5千人被診斷出罹患大腸癌，一般來說，大腸癌患者如果等到出現症狀才發現患病，可能已經到了第三期到末期階段。

大腸癌的症狀有四大類，俞小安博士說：”第一類就是出血，如果那個腫瘤是靠近小腸，在大腸裡面的腫瘤可能會有黑色的血液，可能會有便黑血，如果腫瘤是比較靠近肛門口的話，出血的情況是紅色的，也有一些大腸癌出血得很慢，所以一些病人會有貧血，所以這個是第一項的徵兆。”

俞小安博士續道：”第二項的徵兆是肚子會有腫瘤，會有疼痛，會摸到腫瘤，這是第二樣的徵兆，第三種徵兆就是會有大便習慣的改變 ，比方說，會有突然改變的拉肚子啊，或者是有便秘，或者是偶而會有拉肚子，也有便秘，因為那個腫瘤可能把大腸的內壁把它堵塞住了，只有一個小小的縫隙，所以只有一些比較液體的大便可以流通，如果大便可以出來的話，就變成是拉肚子了，如果不能夠留出來的話，就是便秘，這就是第三類。”

俞小安博士稱，第四類就是病人覺得虛弱，體重會下降，或者是會比較覺得很沒有力氣，很沒有精神。

醫生建議，如果出現這些症狀，務必要盡快就醫，檢查大腸出了甚麼問題。

醫生表示，大腸癌通常是從小息肉開始的。

俞小安博士：”我們做大腸鏡的時候，會發現有小的息肉，一般來說這個息肉可能是小於一公分的，但是偶而我們會看見一個小於一公分的息肉，已經變成癌症了，所以等到那個息肉已經變成癌症，再會形成病徵的話，比方說出血啊或者是有堵塞，已經很大了，所以很有可能這個時候，腫瘤已經從淋巴可已轉移出去，如果是從淋巴或是從血液轉移出去，已經是到一個不能夠完全治癒的地步了。”

由於大腸沒有神經，患病初期難以察覺，因此大腸鏡的檢查，就成為預防大腸癌最重要的關鍵。

俞小安博士說：”在大腸內壁裡面是沒有神經的，到了那個大腸癌的細胞已經轉移出去的時候，影響到神經的話已經太晚了，大腸癌是可以治療，但是不能夠完全的治癒，只有我們可以用手術把整個腫瘤割掉的話，才可以治癒，但是腫瘤如果是到了晚期的時候，大部分都會轉移，也就是擴散出去。”

大腸癌的治療方式看個案而定，最簡單的是透過內視鏡割除息肉，或是根據腫瘤大小，以及是否破裂，實施緩解性手術，整體來說，大腸癌算是比較溫和的癌症。

俞小安博士：”比起其他癌症，比方說食道癌、胃癌或膽囊癌，這些其他消化系統的癌症，其實大腸癌是比較慢的，生長得比較緩慢的腫瘤，所以我們應該好好的把握細胞生長的慢的程度，我們及早做大腸癌的篩檢。”

美國癌症協會建議，50歲以上的民眾都應該定期做大腸癌檢測，因為患病機率會隨著年齡提高，有經驗的人士可能都經歷過做大腸癌篩檢前，要清空腸胃的痛苦，不過醫生表示，這是必要的過程。

俞小安博士：”最不舒服可能就是喝這個瀉藥了，但是喝這個瀉藥是必須要的，因為我們要把整個大腸洗乾淨，因為尤其是最近10年、20年當中，我們發現有些息肉是一個平面性的息肉，我們英文叫做flat polyp，如果你的大腸內壁是洗不乾淨的話，我們真的沒辦法看見這個息肉，如果沒辦法看見這個息肉的話，我們就是不能夠把息肉割掉，如果沒辦法把息肉摘除掉的話，還是會衍生為癌症。”

美國腸胃學會建議，預防大腸癌的關鍵就是不要吸菸，以及體重不要過胖，醫生建議，平常飲食當中多吃纖維和水果，不要吃太多肉類以及加工食品。

俞小安博士：”如果是一些加工過的肉類，比方說香腸、煙肉也會致癌的，如果每天吃一天吃一根香腸，或者是4塊的煙肉，我們會增加大腸癌的機會是18%那麼多的。”

醫生也提醒吃消夜對身體的危害，因為吃了夜宵以後馬上去睡覺，我們不能消化吸收這些食物，然後我們會體重增加，也會影響我們有胃酸倒流的問題，如果體重增加，也會增加大腸癌的可能性。”

另外，養成良好的生活習慣也有助於預防大腸癌，包括不要酗酒、多做運動，還有保持平和的心情。

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