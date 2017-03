大腸癌有哪些症狀？胃腸專科醫生為大家講解（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

3月份是美國的大腸癌宣傳月,胃腸專科醫生俞小安博士帶大家詳細了解大腸癌是如何形成?有哪些症狀?是否可以治癒?以及如何預防大腸癌?

美國每年約有13萬5千人被診斷出罹患大腸癌,一般來說,大腸癌患者如果等到出現症狀才發現患病,可能已經到了第三期到末期階段。

大腸癌的症狀有四大類,俞小安博士說:”第一類就是出血,如果那個腫瘤是靠近小腸,在大腸裡面的腫瘤可能會有黑色的血液,可能會有便黑血,如果腫瘤是比較靠近肛門口的話,出血的情況是紅色的,也有一些大腸癌出血得很慢,所以一些病人會有貧血,所以這個是第一項的徵兆。”

俞小安博士續道:”第二項的徵兆是肚子會有腫瘤,會有疼痛,會摸到腫瘤,這是第二樣的徵兆,第三種徵兆就是會有大便習慣的改變 ,比方說,會有突然改變的拉肚子啊,或者是有便秘,或者是偶而會有拉肚子,也有便秘,因為那個腫瘤可能把大腸的內壁把它堵塞住了,只有一個小小的縫隙,所以只有一些比較液體的大便可以流通,如果大便可以出來的話,就變成是拉肚子了,如果不能夠留出來的話,就是便秘,這就是第三類。”

俞小安博士稱,第四類就是病人覺得虛弱,體重會下降,或者是會比較覺得很沒有力氣,很沒有精神。

醫生建議,如果出現這些症狀,務必要盡快就醫,檢查大腸出了甚麼問題。

醫生表示,大腸癌通常是從小息肉開始的。

俞小安博士:”我們做大腸鏡的時候,會發現有小的息肉,一般來說這個息肉可能是小於一公分的,但是偶而我們會看見一個小於一公分的息肉,已經變成癌症了,所以等到那個息肉已經變成癌症,再會形成病徵的話,比方說出血啊或者是有堵塞,已經很大了,所以很有可能這個時候,腫瘤已經從淋巴可已轉移出去,如果是從淋巴或是從血液轉移出去,已經是到一個不能夠完全治癒的地步了。”

由於大腸沒有神經,患病初期難以察覺,因此大腸鏡的檢查,就成為預防大腸癌最重要的關鍵。

俞小安博士說:”在大腸內壁裡面是沒有神經的,到了那個大腸癌的細胞已經轉移出去的時候,影響到神經的話已經太晚了,大腸癌是可以治療,但是不能夠完全的治癒,只有我們可以用手術把整個腫瘤割掉的話,才可以治癒,但是腫瘤如果是到了晚期的時候,大部分都會轉移,也就是擴散出去。”

大腸癌的治療方式看個案而定,最簡單的是透過內視鏡割除息肉,或是根據腫瘤大小,以及是否破裂,實施緩解性手術,整體來說,大腸癌算是比較溫和的癌症。

俞小安博士:”比起其他癌症,比方說食道癌、胃癌或膽囊癌,這些其他消化系統的癌症,其實大腸癌是比較慢的,生長得比較緩慢的腫瘤,所以我們應該好好的把握細胞生長的慢的程度,我們及早做大腸癌的篩檢。”

美國癌症協會建議,50歲以上的民眾都應該定期做大腸癌檢測,因為患病機率會隨著年齡提高,有經驗的人士可能都經歷過做大腸癌篩檢前,要清空腸胃的痛苦,不過醫生表示,這是必要的過程。

俞小安博士:”最不舒服可能就是喝這個瀉藥了,但是喝這個瀉藥是必須要的,因為我們要把整個大腸洗乾淨,因為尤其是最近10年、20年當中,我們發現有些息肉是一個平面性的息肉,我們英文叫做flat polyp,如果你的大腸內壁是洗不乾淨的話,我們真的沒辦法看見這個息肉,如果沒辦法看見這個息肉的話,我們就是不能夠把息肉割掉,如果沒辦法把息肉摘除掉的話,還是會衍生為癌症。”

美國腸胃學會建議,預防大腸癌的關鍵就是不要吸菸,以及體重不要過胖,醫生建議,平常飲食當中多吃纖維和水果,不要吃太多肉類以及加工食品。

俞小安博士:”如果是一些加工過的肉類,比方說香腸、煙肉也會致癌的,如果每天吃一天吃一根香腸,或者是4塊的煙肉,我們會增加大腸癌的機會是18%那麼多的。”

醫生也提醒吃消夜對身體的危害,因為吃了夜宵以後馬上去睡覺,我們不能消化吸收這些食物,然後我們會體重增加,也會影響我們有胃酸倒流的問題,如果體重增加,也會增加大腸癌的可能性。”

另外,養成良好的生活習慣也有助於預防大腸癌,包括不要酗酒、多做運動,還有保持平和的心情。

